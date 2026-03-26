Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklama: 'Anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın anlaşma istediğini söyledi.

Trump, "İranlı müzakereciler çok farklı ve ‘tuhaf’. Bize bir anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar. Askeri olarak yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bunu yapmaları da normal. Ancak yine de kamuoyuna sadece teklifimizi incelediklerini söylüyorlar. Yanlış. Çok geç olmadan bir an önce ciddiye almaları iyi olur. Çünkü bir kez bu gerçekleşirse geri dönüş yoktur ve sonuç hiç de hoş olmayacaktır" ifadelerini kullandı.