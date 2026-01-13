Trump'tan İranlı eylemcilere mesaj: Protestoya devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İranlı protestoculara destek verdiğini açıkladı

"Protestoya devam edin"

Trump paylaşımında, İran’daki gösterilere değinerek şu ifadeleri kullandı: İranlı vatanseverler, protestoya devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler.

"Yardım yolda"

ABD Başkanı Trump, İran’daki protestocuların öldürülmesine dikkat çekerek, bu durum sona erene kadar İranlı yetkililerle temas kurulmayacağını açıkladı.

Trump, açıklamasında şu sözlere yer verdi: Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda.

Ölü sayısı 2 bini geçti

Devam eden protestolarda şimdiye kadar 10 binden fazla kişi gözaltına alındı, ölü sayısı ise 2 bini geçti.