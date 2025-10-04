  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan İsrail'e: Hamas kalıcı barışa hazır, Gazze'ye saldırıları derhal durdur
Takip Et

Trump'tan İsrail'e: Hamas kalıcı barışa hazır, Gazze'ye saldırıları derhal durdur

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan İsrail'e: Hamas kalıcı barışa hazır, Gazze'ye saldırıları derhal durdur
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığına işaret ederek, "Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir." yorumunu yaptı.

Dünya
Gürcistan'da halk yerel seçimler için sandık başında
Gürcistan'da halk yerel seçimler için sandık başında
Zorunlu göç, açlık ve ölüm sarmalı: Gazze'de insani kriz büyüyor!
Zorunlu göç, açlık ve ölüm sarmalı: Gazze'de insani kriz büyüyor!
ABD’de yaşayan Türkler için cenaze hizmetlerini kolaylaştıracak fon kuruldu
ABD’de yaşayan Türkler için cenaze hizmetlerini kolaylaştıracak fon kuruldu
Anket: ABD'lilerin yüzde 59'u İsrail'e olumsuz bakıyor
Anket: ABD'lilerin yüzde 59'u İsrail'e olumsuz bakıyor
İsrail Başbakanlık Ofisi: İsrail, Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor
İsrail Başbakanlık Ofisi: İsrail, Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor
Trump yönetimi, göçmen çocuklara gönüllü dönüş için 2 bin 500 dolar ödeyecek
Trump yönetimi, göçmen çocuklara gönüllü dönüş için 2 bin 500 dolar ödeyecek