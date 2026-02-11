Trump’tan İsrail’in Batı Şeria adımları hakkında yorum: 'İlhaka karşıyım'

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda İsrail’in Filistin politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İsrail’in Batı Şeria üzerindeki kontrolünü artırmayı amaçlayan son hamlelerinin hatırlatılması üzerine, "İlhaka karşıyım" yorumunu yaptı.

Gazze’deki barış sürecinin devam ettiğini hatırlatan Trump, "Şu anda düşünmemiz gereken yeterince konu var. Batı Şeria meselesiyle uğraşmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

İsrail’in adımları ilhak endişelerini artırmıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki planlama ve inşaat yetkilerini artıran bir dizi kararı onaylamıştı. Uzmanlar bu adımların fiili ilhak anlamına geldiği eleştirisinde bulunurken, birçok ülke İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden son hamlesine tepki göstermişti.