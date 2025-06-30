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Trump'tan Japonya'ya: Pirinç almazsanız gümrük vergisi uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen ABD’den pirinç almadığını belirterek bu ülkeye gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi
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Trump'tan Japonya'ya: Pirinç almazsanız gümrük vergisi uygularız
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.

 

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