Trump’tan JPMorgan Chase’e dava açıyor

Trump, paylaşımında The Wall Street Journal’da yer alan ve JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon’a ABD Merkez Bankası başkanlığı teklif edildiği yönündeki haberi de yalanladı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, böyle bir teklifin hiçbir zaman yapılmadığını ifade etti.

Fed ve Hazine iddialarını reddetti

Trump, açıklamasında JPMorgan Chase’in 6 Ocak protestolarından sonra kendisi için yanlış ve uygunsuz bir şekilde banka hizmetlerini sonlandırdığını belirterek, bu nedenle bankaya karşı dava açacağını kaydetti. Trump, “Bu ifade tamamen gerçek dışıdır, böyle bir teklif hiç olmamıştır ve aslında 6 Ocak protestolarından sonra benim için yanlış ve uygunsuz bir şekilde banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase’e önümüzdeki iki hafta içinde dava açacağım” dedi.

The Wall Street Journal’ın kendisini arayarak böyle bir teklif yapılıp yapılmadığını sormadığını dile getiren Trump, kendisine sorulması halinde derhal “hayır” yanıtını vereceğini ve konunun kapanacağını belirtti. Trump ayrıca, Jamie Dimon’a Hazine Bakanlığı görevinin teklif edildiği yönünde bir izlenim oluşturulmaya çalışıldığını, ancak bunun da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Trump, mevcut Hazine Bakanı Scott Bessent’in görevini çok iyi şekilde yürüttüğünü ifade ederek, böyle bir görevin Jamie Dimon’a teklif edilmesinin söz konusu olmadığını ve bu yönde herhangi bir düşünce bulunmadığını vurguladı.