Trump'tan Kanada'ya '51. eyalet' çağrısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu akşam Liberal Parti başkanlığından ve başbakanlıktan istifa edeceğini açıklamıştı. Trudeau’nun açıklamasının ardından, Kanada için çok kez ‘eyalet’ tabirini kullanan Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial’dan ABD ile Kanada’nın birleşmesini önerdi.

"Birlikte ne kadar büyük bir ulus olurduk"

İki ülkenin birleşmesi halinde gümrük tarifeleri ve vergiler konusunda vaatlerde bulunan Trump “Kanada’daki pek çok kişi 51’inci eyalet olma fikrine bayılıyor. ABD artık Kanada’nın ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu yardımlara ve verilen ticaret açıklarına katlanamaz. Justin Trudeau da bunu biliyordu ve istifa etti. Kanada, ABD ile birleşirse, gümrük tarifeleri olmayacak, vergiler düşecek ve etraflarını saran Rus ve Çin gemilerinin sürekli tehdidine karşı tamamıyla güvende olacaklar. Birlikte ne kadar büyük bir ulus olurduk!” dedi.

Kanada’dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi

Trump, başkanlık seçimlerinden galip çıkmasının ardından Kanada’nın ‘sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde’ Kanada’dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

Bu açıklamayı, Kanada ve Justin Trudeau’ya ilişkin yaklaşımı izlemişti. 10 Aralık’taki paylaşımında “Geçen akşam büyük Kanada valisi Justin Trudeau’yla akşam yemeği yemekten memnuniyet duydum” demiş, bir hafta sonra da Kanada’yı eyaletten saymıştı.