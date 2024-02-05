Trump'tan 'Kasım Süleymani' açıklaması: Netanyahu son anda vazgeçti

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyon planının bir parçası olduğunu, ancak Binyamin Netanyahu'nun operasyona 2 gün kala vazgeçtiğini iddia etti.

"Saldırıdan iki gün önce 'yapamayız' dediler"

Fox News'e konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi. "Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu. Saldırıdan iki gün önce 'Bunu yapamayız' dediler. Sonra kendi generalimize dönüp 'Bunu biz yapabilir miyiz?' dedim. 'Evet yapabiliriz efendim, size kalmış' dedi. 'O zaman yapalım' dedim." şeklinde konuşan Trump, Netanyahu'nun ve İsrail'in planın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkentinde bulunan Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her iki komutanla birlikte Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı. İran yargısı, 'Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal' gibi suçlamalar nedeniyle Trump dahil 73 ABD'li hakkında 27 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurmuştu.