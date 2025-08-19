Trump’tan “kayıp çocuklar” için iş birliği mesajı: Von der Leyen’le birlikte çalışacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından von der Leyen ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

"Dünya çapındaki kayıp çocuk sorunu" olarak nitelendirdiği konuyu von der Leyen ile görüştüğünü aktaran Trump, eşi Melania Trump'ın da bu hususa özel bir ilgi duyduğunu ifade etti.

Trump, söz konusu sorunu çözmek için von der Leyen ile çalışacaklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Melania Trump'a takdir

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın söz konusu bu paylaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy, Melania Trump'ın bu konuya olan ilgisinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şefkatini ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yazdığı mektubu derinden takdir ediyoruz. Bu konu, savaşın insani trajedisinin merkezinde yer alıyor. Çocuklarımız, parçalanmış ailelerimiz, ayrılığın acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı."

Rusya'daki Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Zelenskiy, bunun barışı sağlamanın bir parçası olduğunu ve esir takası müzakereleri için çalışacaklarını kaydetti.