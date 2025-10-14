  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan kendisini kapağa taşıyan Time dergisine tepki: Şu ana kadarki en kötü fotoğraf
Takip Et

Trump'tan kendisini kapağa taşıyan Time dergisine tepki: Şu ana kadarki en kötü fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini kapağa taşıyan Time dergisinin saçını "yok ettiğini" söyledi. Trump, söz konusu fotoğrafa ilişkin, "Kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan kendisini kapağa taşıyan Time dergisine tepki: Şu ana kadarki en kötü fotoğraf
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Time dergisinin kendisini konu alan kapağından bahseden Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, derginin, saçlarını yok ettiğini ve seyrek gösterdiğini belirterek, fotoğrafta başının üstünde yüzen bir taç gibi görünen bir şey olduğunu kaydetti.

Trump'tan kendisini kapağa taşıyan Time dergisine tepki: Şu ana kadarki en kötü fotoğraf - Resim : 1

Fotoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan fotoğrafının çekilmesini sevmediğini, bu fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı.

Trump, derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek, derginin fotoğraf seçimini sorguladı.

Time dergisi, dün X üzerinden üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı.

Trump: Erdoğan benim arkadaşım, aramız hep çok iyi olduTrump: Erdoğan benim arkadaşım, aramız hep çok iyi olduDünya
Dünya
Trump: Erdoğan benim arkadaşım, aramız hep çok iyi oldu
Trump: Erdoğan benim arkadaşım, aramız hep çok iyi oldu
Avustralya Başbakanı ve Donald Trump Jr'ın kişisel numaraları bir internet sitesinde yayımlandı
Avustralya Başbakanı ve Donald Trump Jr'ın kişisel numaraları bir internet sitesinde yayımlandı
Eurovision’da İsrail belirsizliği: Oylama ertelendi
Eurovision’da İsrail belirsizliği: Oylama ertelendi
Kalıcı barış ve refah için Trump deklarasyonu Erdoğan'ın da olduğu 4 liderin imzayla yayımlandı
Kalıcı barış ve refah için Trump deklarasyonu Erdoğan'ın da olduğu 4 liderin imzayla yayımlandı
Devlet başkanı ülkeden kaçtı: 'Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım'
Devlet başkanı ülkeden kaçtı: 'Hayatımı korumak için...'
İsrail, 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı
İsrail, 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı