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Trump'tan kripto sinyali: Sevsek de sevmesek de...

ABD Başkan adayı Donald Trump kripto sektörüne gireceğinin sinyalini verdi. Trump, "Kripto, girişmemiz gereken bir alan. Sevsek de sevmesek bunu yapmalıyız." dedi.

Haber Merkezi
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Trump'tan kripto sinyali: Sevsek de sevmesek de...
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, kripto para sektörüne girmenin gerekliliğini vurgulayarak, bu alandaki yeni girişimine başlayacağı sinyalini verdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden, oğulları Donald Trump Jr ve Eric Trump ile "World Liberty Financial" projesini birlikte yürüteceği girişimciler Chase Herro ve Zachary Folkman'la katıldığı canlı yayında kripto para sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kriptonun yeni finansal sistemi dönüştüreceğinin altını çizen Trump, "Kripto, girişmemiz gereken bir alan. Sevsek de sevmesek bunu yapmalıyız." dedi.

Trump'ın yakın aile dostlarından emlak zengini Steve Witkoff yaptığı açıklamada, "World Liberty Financial" projesinin 9 ay önce başladığını kaydederek, Herro ve Folkman'ı Trump ailesiyle tanıştırdığını söyledi.

Kripto paralarının adı ne olacak?

New York Times gazetesine göre, Trump ve oğullarının temmuzdan bu yana sosyal medya hesaplarından tanıtımına başladığı "World Liberty Financial" şirketinin yakın gelecekte "$WLFI" kripto para adıyla halka arz olacak.

Öte yandan, Trump'ın kripto para sektörüne girişmesi ABD'de birçok kesim tarafından tepkilere yol açarken, kasımda seçilmesi durumunda, kripto girişimine katılımının ciddi çıkar çatışmalarına yol açacağı belirtiliyor.

Trump, temmuzda Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda kripto para birimlerine ilişkin politikası hakkında yaptığı değerlendirmede, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı.

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