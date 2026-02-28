  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan kritik açıklama: Toparlamaları birkaç yıl alacaktır
Takip Et

Trump'tan kritik açıklama: Toparlamaları birkaç yıl alacaktır

İsrail ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirebilirim. Her halükarda İran'ın kendisini toparlaması birkaç yıl sürecektir'" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan kritik açıklama: Toparlamaları birkaç yıl alacaktır
Takip Et

Trump İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin "İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı." dedi.

İsrail İran’dan fırlatılan hava araçlarının engellendiğini duyurdu (VİDEO)İsrail İran’dan fırlatılan hava araçlarının engellendiğini duyurdu (VİDEO)Dünya

 

İsrail lideri Netanyahu ile konuşturlarını ve her konuda aynı görüşte olduklarını ifade eden Trump,  "Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl  sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim. Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır." diye konuştu. 

Erdoğan, hem İsrail ve ABD'ye hem İran'a seslendi: Kabul edilemezErdoğan, hem İsrail ve ABD'ye hem İran'a seslendi: Kabul edilemezGündem

 