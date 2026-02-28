Trump'tan kritik açıklama: Toparlamaları birkaç yıl alacaktır

Trump İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin "İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı." dedi.

İsrail lideri Netanyahu ile konuşturlarını ve her konuda aynı görüşte olduklarını ifade eden Trump, "Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim. Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır." diye konuştu.