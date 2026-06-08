Trump’tan kritik çağrı: İsrail ve İran karşılıklı operasyonları derhal durdurmalı

İsrail ile İran arasında nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes, son dönemde artan gerilimle birlikte yeniden tartışma konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken, saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasında hem İran'ın füze saldırılarından hem de İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını belirterek taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Hatta Axios, Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve misilleme saldırısını ertelemesini istediğini bildirmişti.

İran ABD'yi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur." dedi.

"Çatışma birkaç gün sürebilir"

Ayrıca İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran ile yaşanan çatışmanın "birkaç gün sürmesini beklediğini" yazdı. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrailli yetkililerin durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun da yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.