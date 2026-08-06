Trump'tan Küba yaptırımları: Askeri tedarikle bağlantılı 5 kuruluş ve 8 kişi listeye alındı

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ABD, Küba’ya yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba hükümetinin terörü desteklediği, çeşitli aşırılık yanlısı gruplara destek sağladığı ve istihbarat kuruluşlarını ABD'ye yönelik casusluk faaliyetleri ile ülke içinde Marksist ideolojiyi yaymak için kullandığı öne sürüldü.

Hasım olarak Rusya, Çin, İran sayıldı

Açıklamada, "Komünist Küba rejimi ayrıca Rusya, Çin ve İran gibi ABD'nin hasımlarının ABD'ye yönelik operasyonlarını yürütmesi için bir üs görevi görmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Küba'nın askeri ve istihbarat kurumlarının, ülkedeki "baskı politikalarının uygulanmasında" ve özellikle orduya bağlı GAESA şirketi aracılığıyla yürütüldüğü öne sürülen yolsuzluk ve çıkar ağlarının merkezinde yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, "Trump yönetimi, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle, Havana'nın askeri ilişkilerini kolaylaştıran ve Küba yönetimine silah sevkiyatını mümkün kılan kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu" ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı ile güvenlik güçleri adına yurt dışından askeri teçhizat temininde rol oynadığı belirtilen 5 Kübalı kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin, Küba'daki komünist yönetimin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerine karşı elindeki tüm araçları kullanmayı sürdüreceği ve "Küba halkı için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla ekonomik ve siyasi reformları desteklemeye devam edeceği" belirtildi.