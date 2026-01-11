Trump’tan Küba’ya sert uyarı: Petrol ve para akışı durdurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan Küba’ya yönelik petrol ve mali akışın kesileceğini açıklayarak Havana yönetimine sert bir uyarıda bulundu.

Trump, sosyal medya paylaşımında Küba’nın uzun yıllardır Venezuela’dan sağlanan yüksek miktarda petrol ve finansal destekle ayakta kaldığını iddia etti. Bu destek karşılığında Caracas yönetimine güvenlik hizmetleri verildiğini öne süren Trump, söz konusu iş birliğinin artık sona erdiğini savundu. Trump ayrıca, “O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Trump, Venezuelalıların, "onları esir tuttuğunu" iddia ettiği Kübalıların korumasına artık ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.