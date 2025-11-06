  1. Ekonomim
  3. Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri kaybetmenin ülkesi için yıkıcı olacağını savunarak tarifelerin olmaması halinde tüm dünyanın bunalıma gireceğini bildirdi.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, ABD Yüksek Mahkemesinde görülen tarife davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarifelerle ilgili Yüksek Mahkemede görülen davanın “iyi geçtiğini duyduğunu” söyleyen Trump, bunu "ABD tarihindeki en önemli davalardan biri" olarak nitelendirdi.

Trump, gümrük vergilerine ilişkin "Eğer bunu kaybedersek ülkemiz için yıkıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

“Şi Cinping’e yüzde 100 tarifeyle karşılık verdim”

Tarifeleri savunan Trump, “Örneğin; (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi, bizi nadir toprak elementleriyle vurdu. Ben de yüzde 100 tarifeyle vurdum. 10 dakika içinde aradılar ve bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

Trump, gümrük vergileri konusunda uyardı: Bu kayıp tüm dünya için yıkıcı olur

Gümrük vergileri olmaması halinde tüm dünyanın bunalıma gireceğini öne süren Trump, “Çünkü biliyorsunuz bu, bize yönelik değil, tüm dünyaya yönelik bir tehditti. Bunu dünya için yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve diğer ülkelerin liderleriyle çok başarılı toplantılar yaptığını ve bu görüşmelerin gümrük vergileri olmadan gerçekleşemeyeceğini savundu.

