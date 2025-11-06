  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Mamdani'ye gözdağı: 'Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim'
Takip Et

Trump'tan Mamdani'ye gözdağı: 'Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim'

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Mamdani'ye gözdağı: 'Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim'
Takip Et

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi" diye konuştu.

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek" sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:
"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

Son 56 yılın en yoğun katılım gösterilen seçimi

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

Dünya
Trump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdi
Trump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdi
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi uzatıldı
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi uzatıldı
Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi
Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti
Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti
Filipinler’de tayfun dehşeti: Kalmaegi 114 can aldı
Filipinler’de tayfun dehşeti: Kalmaegi 114 can aldı