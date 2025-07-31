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Trump'tan Meksika kararı: Gümrük vergilerini 90 gün süreyle uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile 90 gün süreyle gümrük vergilerini devam ettirme ve ticaret engellerini kaldırma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump'tan Meksika kararı: Gümrük vergilerini 90 gün süreyle uzattı
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile "çok başarılı" geçen bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Meksika ile anlaşmanın karmaşıklığının, sınır sorunları ve varlıkları nedeniyle diğer ülkelerinkinden biraz farklı olduğuna işaret eden Trump, "Son kısa süre için yaptığımız anlaşmanın aynısını 90 gün süreyle uzatma konusunda anlaştık. Meksika, yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump, Meksika'nın çok sayıdaki tarife dışı ticaret engellerini derhal kaldırmayı da kabul ettiğini aktararak, gelecek 90 gün boyunca Meksika ile görüşeceklerini ve bu süre zarfında bir ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, uyuşturucu, uyuşturucu dağıtımı ve yasadışı göç dahil olmak üzere güvenliğin tüm yönleriyle ilgili olarak sınırda iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Trump, bu ay yaptığı açıklamada Ağustos'tan itibaren, Meksika'dan ABD'ye gönderilen ürünlere, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 oranında bir tarife uygulayacaklarını söylemişti.

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