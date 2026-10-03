Trump'tan milyonlarca yaşlıya 90 dolar sürpriz nakit ödeme

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Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, sosyal güvenlik ve sağlık sistemi kapsamında yeni bir mali adımı devreye sokuyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, Medicare sistemi üzerinden sağlık güvencesine sahip 20 milyonun üzerindeki kişiye doğrudan mali destekte bulunulacağı bildirildi.

Prim maliyetlerine doğrudan destek

Planlanan uygulama doğrultusunda, Medicare Advantage programında yer alan vatandaşların hesaplarına tek seferlik 90 dolar tutarında ödeme aktarılacak. Yetkililer, bu nakit akışının sağlık sigortası poliçelerindeki aylık prim yükünü dengelemeyi ve hak sahiplerinin bütçelerine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Beyaz Saray'dan kesinti açıklaması

Gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulunan Beyaz Saray yönetimi, söz konusu ödemenin gerekçesine dair ayrıntıları paylaştı. Yapılan değerlendirmede, Uygun Fiyatlı Bakım Yasası (ACA) çerçevesinde sigorta yaptıran bireylerden geçmiş dönemlerde alınan yüksek prim tutarlarının bir iadesi niteliğinde bu adımın atıldığı kaydedildi.