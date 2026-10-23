Trump'tan Musk'a telefon trafiği: Ukrayna'daki Starlink kısıtlamaları kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'daki askeri Starlink ağında uygulanan hız ve erişim kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.
Ukrayna ordusunun cephe hattında ve insansız hava araçlarının operasyonlarında kritik bir rol oynayan Starlink uydu interneti üzerindeki kısıtlamalar son buldu. Basına yansıyan haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX CEO'su Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin neticesinde, askeri düzeydeki Starlink projesine getirilen sınırlamaların kaldırıldığı duyuruldu.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uygulanan hız sınırlamalarının savunma ve insani operasyonları olumsuz etkilediğini belirtmişti. Elon Musk ise StarShield sistemlerinin kontrolünün ABD hükümetinde olduğunu ve nihai kararların başkanlık yönetimi tarafından verildiğini ifade etmişti.
Operasyonel aksaklıklar son buluyor
Yapılan bu hamleyle birlikte, Ukrayna güçlerinin savunma hatlarında kullandığı internet hızının yeniden eski seviyesine çıkarılması ve askeri dron ile iletişim altyapısındaki aksaklıkların giderilmesi bekleniyor.