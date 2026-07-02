Trump'tan NATO tepkisi: ABD daha fazla para harcıyor, saçmalık!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, başta United Kingdom, France, Italy, Poland ve Germany olmak üzere bazı NATO müttefiklerinin savunma bütçelerini ABD'nin harcamalarıyla karşılaştırdı.

"Saçmalık!"

Trump, paylaşımında, “ABD, NATO için diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ve onları koruyor; buna karşılık hiçbir fayda elde etmiyor" dedi.

Trump, şunları söyledi; "ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise bunun çok daha altında. Saçmalık!