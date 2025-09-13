  1. Ekonomim
  Trump'tan NATO ülkelerine 'Çin'e vergi uygulayın' mektubu: 'Eğer NATO dediğimi yaparsa savaş hemen sona erer'
ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunduğu Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 vergi uygulamaları çağrısında bulundu.

​​​​​​​Trump, Truth Social hesabından NATO ülkelerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için NATO ülkelerine, Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 vergi uygulaması çağrısı yapan Trump, bu vergilerin savaş bittikten sonra kaldırılabileceğine işaret etti.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu ve söz konusu vergilerin bu kontrolü kıracağını savundu.

"Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer"

Savaş nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde ABD'nin vaktini, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz demektir" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve Rus petrolünü satın almama kararını verdiğinde ABD'nin de Moskova yönetimine "büyük yaptırımlar" uygulayacağını kaydetti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımının "şok edici" düzeyde olduğuna değinen Trump, "(Bu durum) Rusya'ya karşı müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

