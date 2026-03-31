Trump'tan, İran savaşına destek vermeyen ülkelere: Jet yakıtını kendiniz alın

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunda beklediği desteği alamadığı İngiltere'yi hedef tahtasına koydu.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine seslenen Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı mesajda NATO ülkelerine iki seçenek sundu:

İran’ın başının kesilmesine katılmayı reddeden Birleşik Krallık gibi, Hürmüz Boğazı nedeniyle jet yakıtı temin edemeyen tüm o ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD’den satın alın, bizde bolca var. İkincisi ise biraz gecikmiş cesaretinizi toplayın, Boğaz’a gidin ve gidip alın.

Kendi başınızın çaresine bakmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız, ABD artık size yardım etmek için orada olmayacak tıpkı sizin bizim için orada olmadığınız gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!

Fransa'ya sert tepki

ABD Başkanı, "Fransa, İsrail'e giden ve askeri erzakla dolu uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermedi. Paris yönetimi başarıyla ortadan kaldırılan 'İran Kasabı' konusunda çok yardımcı olmadı. Bunu her zaman hatırlayacağız" diyerek Macron yönetimine sitem etti.

