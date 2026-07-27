Trump'tan Netanyahu'ya F-35 mesajı: Türkiye harika bir müttefik, kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına karşı çıktığına dair soruya yanıt vererek, Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu ve bu konuda kararı kimsenin yönlendiremeyeceğini bildirdi.

Bir gazetecinin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıktığını hatırlatması üzerine değerlendirmelerde bulunan Trump, "Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı. Suriye konusunda da iyi bir iş yaptı. O benim bir dostum ve kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez." ifadelerini kullandı.

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