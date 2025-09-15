Trump'tan Netanyahu'ya 'Katar konusunda daha dikkatli ol' mesajı

ABD Başkanı Trump, New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının İsrail'in Katar'daki saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya nasıl bir mesajının olduğuna ilişkin soruya, "(Katar'la ilgili) Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız" yanıtını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, yaptığı görüşmede çok harika bir insan olduğunu söylediğini belirten Trump, "Daha iyi halkla ilişkiler kurmaları gerektiğini söyledim çünkü halkla ilişkiler konusunda pek de başarılı değiller. İnsanlar onlar hakkında kötü konuşuyor ama konuşmamalılar" yorumunu yaptı.

Katar'ın yanında olduklarını mesajının altını çizen ABD Başkanı, Doha'nın Washington için "harika" bir müttefik olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerini çok iyi bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Trump, "Bakın, biz onların yanındayız. Onlar harika bir müttefik. Her şeyin tam ortasında oldukları için çok zor bir hayat sürüyorlar ama onlar ABD için harika müttefikler" değerlendirmesinde bulundu.