Trump’tan New York Times’a 15 milyar dolarlık dava...

Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, The New York Times gazetesine karşı 15 milyar dolarlık ''iftira ve karalama'' davası açtığını bildirdi. Trump, ''Bugün, The New York Times’a karşı 15 milyar dolarlık iftira ve karalama davası açmanın büyük onurunu yaşıyorum'' dedi. Donlad Trump, paylaşımında, ''New York Times’ın sadece kendisi hakkında değil, ailesi, şirketleri ve America First Committee ile Make America Great Again (MAGA) gibi Cumhuriyetçi hareketler ve ideolojilere ilişkin de yalan haberler yayımladığını'' öne sürdü.

Cumhuriyetçilerin yönetimindeki Florida’da açılan davada, New York Times'ın ''Demokrat Parti’nin tam gaz sözcüsü olmakla'' suçlandı. Dava dilekçesinde, gazetenin 2024 seçimleri öncesinde Demokrat Parti adayı Kamala Harris’i birinci sayfadan desteklediğini belirten makalelere atıfta bulunuldu. Dava içeriğinde, ''New York Times'ın Başkan Trump’a karşı on yıllardır sürdürdüğü kasıtlı ve kötü niyetli karalama modelinin bir parçası'' ifadesine yer verildi. Ayrıca, ''Davalılar bu ifadeleri ihmal ederek, ifadelerin yanlışlığını bilerek ve/veya doğruluklarını ya da yanlışlıklarını umursamayarak yayınlamışlardır'' denildi.

New York Times: ''Bağımsız haberciliği engelleme girişimi''

New York Times ise dava hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu davanın hiçbir dayanağı yok. Herhangi bir meşru hukuki iddiadan yoksun ve bunun yerine bağımsız haberciliği engelleme ve caydırma girişimidir. New York Times, yıldırma taktiklerine boyun eğmeyecek. Korku veya kayırmacılık olmadan gerçekleri araştırmaya devam edecek ve gazetecilerin Amerikan halkı adına soru sorma hakkını savunacağız'' ifadeleri kullanıldı.

Trump’ın medya ile hukuki mücadelesi yeni değil...

Trump ile New York Times arasındaki gerilim son günlerde tırmanışa geçti. Gazete, uzun süredir Trump’ın cezaevinde ölen iş insanı Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine ilişkin haberler yayımlıyor. Trump’ın yıllar önce Epstein’e doğum gününde gönderdiği öne sürülen cinsel içerikli mektubun New York Times tarafından yayımlanmasının ardından Trump, geçen hafta, gazete aleyhine yeni bir dava açma tehdidinde bulundu.

Trump, daha önce de medya kuruluşlarına karşı benzer davalar açmıştı. 2023’te ABC News’e karşı açtığı iftira davasında 16 milyon dolarlık bir uzlaşma elde etmişti.