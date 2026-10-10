Trump'tan Nobel isyanı: 8 savaşı bitirdim, ödülü adını duymadığım birine verdiler

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ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletinin Syracuse kentinde düzenlenen ara seçim mitinginde konuştu.

Nobel Barış Ödülü'nün Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem “Navi” Pillay'a verilmesine tepki gösteren Trump, ödülün kendisine verilmesi gerektiğini savundu.

Sekiz savaşı sona erdirdiğini ileri süren Trump, “8 savaşı bitirdim. Ancak görüyorsunuz ki Nobel Barış Ödülü'nü adını hiç duymadığım, kimsenin de duymadığı gizemli birine verdiler.” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için de çalıştığını belirterek, İran'la yaşanan savaşın da çok kısa süre içinde biteceğini öne sürdü.

İran'a sert mesaj: “Ya istediğimizi verirler ya da varlıkları sona erer”

İran'la yaşanan askerî gerilime değinen Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağladığını iddia etti. Boğazdan geçen petrol miktarının savaş öncesine kıyasla arttığını savunan Trump, petrol rafinerilerine ve perakendecilere fiyatları düşürme çağrısı yaptı.

Rusya'nın küresel piyasalara dizel yakıt tedarik etme kararına da değinen Trump, Rusya'nın ABD'ye milyonlarca varil petrol göndermeyi kabul ettiğini söyledi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemeyi hedeflediklerini belirten Trump, Tahran yönetiminin ekonomik ve askerî açıdan zor durumda olduğunu ileri sürdü.

İran'daki enflasyonun yüzde 301 olduğunu iddia eden Trump, ülkenin askerî ve güvenlik personelinin maaşlarını ödeyemediğini savundu.

İran'la savaşın kısa sürede sona ereceğini öne süren Trump, “Ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer. Bunu biliyorlar.” dedi.

“Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım”

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyerek yalnızca Orta Doğu'yu değil, Avrupa ve ABD dahil birçok ülkeyi olası bir yıkımdan koruduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı, “Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım.” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif siyasetçi ve aktivist Maria Corina Machado'nun ödülü kendisinin hak ettiğini söylediğini hatırlattı.

Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini eleştiren Trump, ödülün Birleşmiş Milletler'de çalışan ve adını daha önce duymadığını söylediği bir kişiye verildiğini dile getirdi.

“Her savaş için ayrı bir Nobel ödülümüz olmalıydı”

Trump, ABD'nin Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savunarak ödülün başka bir isme verilmesini eleştirmeyi sürdürdü.

Norveç'i de hedef alan Trump, Nobel Barış Ödülü'nün “demokrasi karşıtı” ve “medeniyet düşmanı” olarak nitelendirdiği radikal ideologlar tarafından itibarsızlaştırıldığını ileri sürdü.

Sona erdirdiğini iddia ettiği sekiz savaşın her biri için ayrı bir ödül verilmesi gerektiğini savunan Trump, “Sona erdirdiğim 8 savaş için değil, her bir savaş için ayrı ayrı, 8 Nobel ödülümüz olmalıydı.” diye konuştu.

Trump, Nobel Barış Ödülü'nün ABD'ye verilmemesini de ülkesinin diğer ülkeler tarafından sömürüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirdi.