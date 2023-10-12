Trump'tan operasyon yorumu: Bu Netanyahu için iyi bir şey değil

ABD eski Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail'in, Hamas saldırılarına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Fox News televizyonunda Brian Kilmeade'e röportaj veren Trump, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'i korumak zorundayız, başka seçenek yok." ifadesini kullandı.

Başkan olması durumunda ABD'nin, Hamas saldırılarını önceden tespit edip engelleyeceğine işaret eden Trump, "Netanyahu yaşananlardan ağır zarar gördü. Çünkü hazırlıklı değildi. Netanyahu hazırlıklı değildi, İsrail hazırlıklı değildi. Trump döneminde hazırlıklı olmalarına da gerek kalmazdı." diye konuştu.

Trump, Hamas'ın İsrail'e sızmasına ilişkin, "Kim, İsrail istihbaratının bu sızmayı tespit edemeyeceğini düşünebilirdi ki. Binlerce insan bunun içindeydi. Binlerce insan bunu biliyordu ve görmezden geldi. Bu Netanyahu için iyi bir şey değil." dedi.