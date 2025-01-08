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Trump'tan Panama Kanalı ve Grönland için 'asker kullanabiliriz' iması: 'Güvence veremem'

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı ile Grönland ısrarı sürüyor. Grönland ve Panama Kanalı'nı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima eden Trump, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump'tan Panama Kanalı ve Grönland için 'asker kullanabiliriz' iması: 'Güvence veremem'
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında son dönemde tartışmalara neden olan Panama Kanalı ile ilgili sözlerini tekrarladı.

Asker kullanma iması

Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuştu.

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