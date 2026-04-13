Trump’tan Papa 14. Leo’ya sert eleştiri: Kendine çeki düzen vermeli

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu savaş karşıtı söylemlerinin ardından sert sözlerle eleştirdi.

Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, "Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat" ifadelerini kullandı. Papa 14. Leo’nun "Trump yönetiminden duyulan korkudan" bahsettiğini öne süren Trump, "Covid-19 salgını döneminde kilisede ayin düzenledikleri için tutuklanan rahiplerin, papazların, Katolik kilisesinin ve diğer tüm Hristiyan örgütlerinin yaşadığı korkudan bahsetmiyor" eleştirisinde bulundu. Papa 14. Leo’nun kardeşi Louis’i kendisine yönelik desteğinden dolayı daha çok sevdiğini vurgulayan Trump, "Çünkü Louis tam bir MAGA’cı (ABD’yi Yeniden Büyük Yap). O meseleyi anlıyor, Leo ise anlamıyor" dedi.

"ABD başkanını eleştiren bir Papa istemiyorum"

Papa 14. Leo’nun ABD karşıtı bir tutum sergilediğini ima eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ülkemize devasa miktarlarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller, uyuşturucu satıcıları ve caniler de dahil hapishanelerini bizim ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı"

Papa 14. Leo’nun göreve gelişini "şoke edici bir sürpriz" olarak niteleyen Trump, "Papa olmak için hiçbir listede yoktu. Kilise tarafından sadece Amerikalı olduğu için oraya getirildi. Çünkü Başkan Donald Trump ile başa çıkmanın en iyi yolunun bu olacağını düşündüler. Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı" dedi.

"Katolik kilisesine çok fena zarar veriyor"

Papa 14. Leo’nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf olmasının" içine sinmediğini kaydeden Trump, "Kiliseye gidenlerin ve din adamlarının tutuklanmasını isteyenlerden biri ve solcu bir ezik olan David Axelrod gibi Obama sempatizanları ile görüşmesi de öyle" eleştirisinde bulundu. Trump, Papa 14. Leo’ya siyasetten uzak durma çağrısı yaparak, "Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı. Bu durum ona ve daha da önemlisi Katolik kilisesine çok fena zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Papa 14. Leo, savaş karşıtı söylemlerde bulunmuştu

Papa 14. Leo, dün düzenlenen bir ayinde savaş karşıtı söylemlerde bulunarak, savaşa yol açan durumu "her şeye gücünün yetme sanrısı" olarak nitelemişti. Papa 14. Leo, "Kendini ve parayı putlaştırmaya artık yeter! Güç gösterisine artık yeter! Savaşa artık yeter! Gerçek güç, yaşama hizmet etmekte kendini gösterir" ifadelerini kullanmıştı. Papa 14. Leo’nun, isim vermeden Trump’ı eleştirdiği öne sürülmüştü.