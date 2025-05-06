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Trump'tan Papa fotoğrafına açıklama: Eşim sevimli buldu

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini papa kıyafetleri içinde gösteren yapay zeka görseliyle ilgili görüntüden haberi olmadığını ancak eşinin fotoğrafı "çok sevimli bulduğunu" söyledi.

Haber Merkezi
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Trump'tan Papa fotoğrafına açıklama: Eşim sevimli buldu
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sosyal medyada gündem olan Papa kıyafetli fotoğrafı hakkında konuştu. Görselin Beyaz Saray’ın resmi hesabından paylaşılması bazı Katolik çevrelerde rahatsızlık yaratmıştı.

Görselle ilgili konuşan Trump, “Görüntüyle hiçbir alakam yok, dün akşam gördüm. Belki yapay zeka yapmıştır, ama ben bilmiyorum. Nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok. Eşim bunun sevimli olduğunu söyledi. ‘Ne kadar hoş’ dedi" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, bazı Katoliklerin bu duruma tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine Trump, medyayı eleştirerek şunları söyledi:
“Yani şaka kaldıramıyorlar mı? Katoliklerden bahsetmiyorsunuz, sahte haber medyasından bahsediyorsunuz. Katolikler bayıldı. Bunu yapan ben değilim. Medya sahtekar, bunu onlar köpürtüyor. Birisi eğlencesine yapmış, bunda bir sorun yok. Biraz da eğlenmek gerekmez mi?”

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