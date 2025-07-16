Trump’tan Pennsylvania’ya 92 milyar dolarlık yatırım paketi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania Enerji ve İnovasyon Zirvesi'nde "eyalet tarihindeki en büyük yatırım paketini" açıklayacaklarını söyledi.

Önde gelen 20 teknoloji ve enerji şirketinin Pennsylvania'da 92 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyuran Trump, "Bu, eyalet halkı ve ABD için gerçekten zafer dolu bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bugün verilen yatırım taahhütlerinin, geleceğin Pennsylvania'da, ABD'de tasarlanmasını, inşa edilmesini ve üretilmesini sağlayacağını vurguladı.

"Amerika'nın kaderinin her sektöre hükmetmek ve her teknolojide ilk olmak olduğuna inanıyoruz." diye konuşan Trump, buna yapay zeka alanında "dünyanın bir numaralı süper gücü" olmanın da dahil olduğunu ifade etti.

Trump, ABD'nin yapay zeka alanında Çin'in çok önünde olduğunu savunarak, Çin ve diğer ülkelerin yapay zeka konusunda Amerika'yı yakalamak için yarıştığını ama buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Bugün açıklanan yatırımların 56 milyar dolardan fazla yeni enerji altyapısı ve 36 milyar dolardan fazla yeni veri merkezi projesini kapsadığını bildiren Trump, "Önümüzdeki haftalarda, bundan çok daha fazlası açıklanacak." diye konuştu.

"Pazarını ABD'ye açmayanlar ciddi gümrük vergisi ödeyecek"

Trump, yakında yeni ticaret anlaşmaları açıklayabileceklerini ifade ederek, "Yaparsak yaparız, yapmazsak da sorun değil. Çünkü 'yüzde x tarife ödeyeceksiniz' diye gönderdiğimiz mektuplardan çok memnunum." dedi.

Pek çok ülkenin pazarını ABD'ye açacağını söyleyen Trump, açmayanların çok ciddi gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını kaydetti.