Trump'tan Polonya açıklaması: ABD üssü için önemli ilerleme kaydedildi
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da bir ABD askeri üssü kurulması konusunda önemli mesafe katettiklerini belirterek, üssün yerinin yakında açıklanacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya ile ABD arasındaki askeri işbirliğine ilişkin önemli bir gelişmeyi açıkladı.
Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin "cesur liderliğine" atıf yaparak, "Polonya’da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, söz konusu adımın iki ülke arasındaki ittifak için "tarihi" bir adım olacağını vurguladı.