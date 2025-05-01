  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı
Takip Et

Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel" ticaret anlaşmaları olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı
Takip Et

ABD Başkanı Trump, News Nation kanalındaki bir programa telefonla katılarak ekonomiyi değerlendirdi.

Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" olduğunu doğrulayan Trump, öte yandan bu konuda herhangi bir "aceleleri" olmadığını söyledi.

"Onlar bizi istiyor, bizim onlara ihtiyacımız yok"

Trump, "(Bu konuda) Sizden daha az acelem var. Onlar bizi istiyor, bizim onlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

ABD halkının gümrük tarifelerine yönelik endişeleri sorulduğunda ise Trump, "İnsanlar iki hafta bekleyebilir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedikUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedikGündem
ABD, New York'ta Suriye geçici hükümetiyle görüştüklerini teyit ettiABD, New York'ta Suriye geçici hükümetiyle görüştüklerini teyit ettiDünya
ABD ile Ukrayna arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandıABD ile Ukrayna arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandıDünya
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısında bulunduABD Dışişleri Bakanı Rubio, Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısında bulunduDünya

 

Dünya
Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem!
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem!
BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
Filistin'de işsiz sayısı 507 bine yükseldi
Filistin'de işsiz sayısı 507 bine yükseldi
ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?
ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?
İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu
İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu