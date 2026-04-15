Trump’tan Powell’a “görevden alma” mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın görevine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Powell’ın görevden ayrılmaması durumunda kendisini görevden almak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Powell’a yönelik yürütülen soruşturmayı kapatma niyetinde olmadığını belirten Trump, Fed yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Fed Başkanı Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona eriyor.

Trump, Fed Başkanı atamasına da değinerek, Warsh’ın göreve gelmesine ilişkin Senato onayının gelecek hafta alınmasını umduğunu söyledi. Warsh’ın göreve başlaması halinde faiz oranlarının düşeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bankacılıkta yapay zekâ gelişmeleri

Yapay zekâ teknolojileri için Trump, bu alandaki gelişmelerin bankacılık sisteminin daha da iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Anthropic tarafından geliştirilen sistemin bankacılıkta bazı sorunlara yol açtığını ancak bu sorunların sistemik olmadığını belirten Trump, problemlerin çözüleceğini söyledi.

İran savaşı

İran savaşına yönelik Trump, ABD’ye destek vermekten kaçınan ülkelerle ilişkilerin aynı şekilde devam etmeyeceğini vurguladı.

Trump, Çin ile ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirterek, Çin’in Hürmüz Boğazı’nın kalıcı olarak açık tutulmasından memnun olduğunu söyledi. Ayrıca Çin’in İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini ifade eden Trump, iki ülkenin birçok alanda iyi bir şekilde birlikte çalıştığını kaydetti.