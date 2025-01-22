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Trump'tan Putin uyarı: Şimdi anlaşmayı yapın yoksa yaptırım uygularım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çağrısında bulunarak aksi takdirde ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump'tan Putin uyarı: Şimdi anlaşmayı yapın yoksa yaptırım uygularım
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem çağrıda hem uyarıda bulundu.

Trump, açıklamasında, Rusya'ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini ve Rusların 2. Dünya Savaşı'nda ABD'ye yardım ettiğini kaydederek, bununla beraber Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti.

"Savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım"

Putin'e çağrıda bulunan Trump, "Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak. Ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim! Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz. Şimdi anlaşmayı yapın. Daha fazla can kaybı olmasın." dedi. 

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