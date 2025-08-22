Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için başlattığı girişimlerin ardından Putin ile Zelenski hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

“Bir araya gelmeleri zor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya getirmenin zor olduğunu dikkat çeken Başkan Trump, üçlü müzakereler ile ilgili konuştu.

Trump'tan Putin ve Zelenski için 'yağ ve sirke' benzetmesi

Putin ve Zelenski için 'yağ ve sirke' benzetmesi yapan ABD Başkanı Trump, “Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Belli sebeplerden dolayı pek anlaşamıyorlar ama göreceğiz” dedi.