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Trump'tan Putin'e: Bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Zelenski’yle görüşmeye açık olduğunu belirtirken "Putin Eğer bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Trump'tan Putin'e: Bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Trump, "Eğer bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna'da yaşananların "hayal kırıklığı" olduğunu ve gerekirse Putin ve Zelenski'yle görüşebileceğini söyledi.

“Anlaşmayı berbat etmek istemem”

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda tereddütlü olduğunu belirten Trump, yaptırımların bir ateşkes sağlanmasını engellemesini istemediğini söyledi:

“Eğer bir anlaşmaya varmaya yakın olduğumu düşünüyorsam, bunu yaptırımlarla berbat etmek istemem.”

“Netanyahu’yu uyardım”

ABD Başkanı ayrıca, İran'la süren nükleer görüşmelerine de değinerek, müzakerelerin iyi gittiğini ifade etti.

Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu İran’a saldırmaması konusunda uyardığını ve Tahran ile yürütülen nükleer anlaşma görüşmeleri sürerken böyle bir adımın “uygun olmayacağını” söyledi.

Trump, “Dürüst olmak gerekirse, evet, uyardım. Kendisine, şu an için bunun uygun olacağını düşünmediğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

“Harvard kendine çeki düzen vermeli”

Harvard Üniversitesi'nin kabul ettiği yabancı öğrenci sayısının %15 ile sınırlandırılması gerektiğini ve bu Ivy League okulunun, mevcut yabancı öğrenci listesini yönetimle paylaşması gerektiğini söyledi.

Trump, "Harvard kendine çeki düzen vermeli. Ülkemize büyük bir saygısızlık yapıyorlar ve tek yaptıkları işin içinden gittikçe daha da çıkılmaz hale gelmek" dedi

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