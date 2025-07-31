  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre
Takip Et

Trump’tan Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre verdiği bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre
Takip Et


ABD, Rusya’ya Ukrayna ile anlaşması için son tarih verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre verdiği bildirdi.
Kelley, Trump'ın 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek bir anlaşma istediğini açıkça belirttiğini aktararak, "Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı bir barış için müzakere etmelidir. Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Başkan Trump bunun 8 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı. Kelley, ABD'nin barışı güvence altına almak için ek tedbirler uygulamaya hazır olduğunu söyledi.
Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD’nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Dünya
Trump'tan Meksika kararı: Gümrük vergilerini 90 gün süreyle uzattı
Trump'tan Meksika kararı: Gümrük vergilerini 90 gün süreyle uzattı
Portekiz Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!
Portekiz Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!
Washington Post, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini tüm dünyaya duyurdu!
Washington Post, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini tüm dünyaya duyurdu!
İsrail'in gözaltına tuttuğu son 2 Hanzala aktivisti serbest kaldı
İsrail'in gözaltına tuttuğu son 2 Hanzala aktivisti serbest kaldı
İran faturayı ABD’ye kesti: 12 gün süren savaşın zararını karşılamalıdır
İran faturayı ABD’ye kesti: 12 gün süren savaşın zararını karşılamalıdır
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülkemizde su krizi ciddi boyutlarda
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülkemizde su krizi ciddi boyutlarda