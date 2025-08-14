  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan Putin’e uyarı: Görüşmeden sonuç çıkmazsa Rusya’ya yaptırım uygulanacak
Takip Et

Trump’tan Putin’e uyarı: Görüşmeden sonuç çıkmazsa Rusya’ya yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıklayarak, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan Putin’e uyarı: Görüşmeden sonuç çıkmazsa Rusya’ya yaptırım uygulanacak
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska’da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı.Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, "Hemen ateşkes sağlanabileceğini sanmıyorum. Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Sonuç çıkmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacak

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıklayarak, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti.

"Barış için sınırlar ve toprak konusunda tavizler verilecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanabilmesi için her iki tarafın sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vermesi gerektiğini söyledi. Trump, yaklaşan görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ancak barış için anlaşmak tamamen Rusya ve Ukrayna'ya kalmış" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den açıklama 

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın Alaska’da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!Gündem

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldıABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldıKüresel Ekonomi

 

Dünya
Hindistan'da sel felaketi: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Hindistan'da sel felaketi: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Belediye başkanı eşinin önünde uçurumdan düşerek öldü!
Belediye başkanı eşinin önünde uçurumdan düşerek öldü!
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çaba sarf ediyor
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çaba sarf ediyor
Fransa'da yazın en büyük yangını: Kasıt var mı?
Fransa'da yazın en büyük yangını: Kasıt var mı?
SpaceX’in Bitcoin varlıkları 1 milyar dolara ulaştı
SpaceX’in Bitcoin varlıkları 1 milyar dolara ulaştı
Fransa, İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek
Fransa, İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek