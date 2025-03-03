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Trump'tan ramazan mesajı: Barış vurgusu yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı ramazan mesajında barış vurgusunda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan ramazan mesajı: Barış vurgusu yaptı
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 ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump, "Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, mesajını, "Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun." diye tamamladı.

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