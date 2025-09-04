  1. Ekonomim
  3. Trump'tan Rusya ile Ukrayna mesajı: Bir şeyler olacak ama henüz hazır değiller
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için barış görüşmelerini sürdürme kararlılığını yine tekrarladı. Çatışmalara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, liderlerin henüz masaya oturmaya hazır olmadığını ancak sürecin ilerleyeceğine inandığını söyledi. Trump, “Bir şeyler olacak ama şu an hazır değiller" ifadesini kullandı.

CBS News’e konuşan Trump, devam eden savaşın yarattığı “katliamdan” duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Bir şeyler olacak ama şu an (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Bunu halledeceğiz. Bir barış anlaşması için bastırmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarında iyimserliğini de koruyarak, “Sanırım her şeyi yoluna koyacağız” dedi.

