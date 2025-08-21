Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Saldırmadan zafer imkansız

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı yine eski Joe Biden’ı suçladı. Trump, Biden’in Ukrayna’yı savunmaya mahkum ettiğini söyleyerek, hücum yasağının zaferi engellediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın işgalci ülkeye saldırmadan savaşı kazanmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Trump yine Biden'ı suçladı

Trump, mevcut yönetimi Ukrayna'yı yalnızca savunmaya zorlayarak zafere ulaşmasını engellemekle suçladı.

Trump, bu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeterek, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını savundu. Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın yalnızca savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini iddia etti.

"Ben başkan olsaydım bu savaş 'ASLA' olmazdı"

Açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Ukrayna'daki savaşın asla başlamayacağını da vurgulayan Trump, "Eğer ben başkan olsaydım bu savaş ASLA olmazdı - SIFIR İHTİMAL" ifadelerini kullandı. Eski lider, gelecekte ilginç zamanların beklendiğine dair bir notla sözlerini noktaladı.

