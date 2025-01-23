  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım tehdidi: 'Anlaşmaz yapılmazsa başka seçeneğim olmayacak'
Takip Et

Trump'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım tehdidi: 'Anlaşmaz yapılmazsa başka seçeneğim olmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapılmaması durumunda Moskova’yı yüksek düzeyde yaptırımlar uygulamak ve ithalatlara gümrük vergisi koymakla tehdit etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım tehdidi: 'Anlaşmaz yapılmazsa başka seçeneğim olmayacak'
Takip Et

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ismen seslendi.

"Başka seçeneğim olmayacak"

Trump açıklamasında "Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapılmazsa, Rusya’nın ABD’ye ve diğer ülkelere sattığı her şeye ağır gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulamaktan başka bir seçeneğim olmayacak. Bu savaş benim başkanlığımda asla başlamazdı. Şimdi bu savaşı bitirelim. Daha fazla can kaybı olmamalı" ifadelerine yer verdi.

"Rus halkını ve Başkan Putin'i seviyorum ancak..."

Trump, mesajında ekonomik yaptırımları devreye sokmaya hazır olduğunun sinyalini verirken, Rusya ile geçmişte kurduğu iyi ilişkileri de hatırlattı.

“Rusya’ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve Başkan Putin ile her zaman iyi bir ilişkim oldu” diyen Trump, ABD’nin müttefiklerine karşı kullandığı ekonomik baskı yöntemlerini Rusya için de hayata geçirebileceğini belirtti.

"Şimdi uzlaşma zamanı"

Trump, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın oynadığı kritik role de değinerek, "Rusya’nın savaş sırasında 60 milyon kayıp verdiğini ve bizim zaferimize katkı sağladığını unutmamalıyız. Ancak şu an çökmekte olan ekonomisine rağmen Rusya’ya büyük bir iyilik yapacağım. Şimdi uzlaşma zamanı. Bu anlamsız savaşı durdurun” ifadelerini kullandı.

Trump'ın vergi kararı sonrası Tesla'dan Kanada'da rekor zam: Hangi model ne kadar zamlanacak?Trump'ın vergi kararı sonrası Tesla'dan Kanada'da rekor zam: Hangi model ne kadar zamlanacak?Otomotiv

 

Dünya
Haaretz: İsrail polisi, İsraillilerin Filistin'e saldırılarında suç ortağı
Haaretz: İsrail polisi, İsraillilerin Filistin'e saldırılarında suç ortağı
ABD Başkanı Donald Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi
ABD Başkanı Donald Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi
Los Angeles'ta yeni yangın birkaç saatte büyüdü: 30 binden fazla kişiye tahliye emri
Los Angeles'ta yeni yangın birkaç saatte büyüdü: 30 binden fazla kişiye tahliye emri
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Netanyahu, Trump'tan ordunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalmasını talep etti
Netanyahu, Trump'tan ordunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalmasını talep etti
Tip 054B, Çin donanmasına katıldı
Tip 054B, Çin donanmasına katıldı