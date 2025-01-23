Trump'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım tehdidi: 'Anlaşmaz yapılmazsa başka seçeneğim olmayacak'

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ismen seslendi.

"Başka seçeneğim olmayacak"

Trump açıklamasında "Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapılmazsa, Rusya’nın ABD’ye ve diğer ülkelere sattığı her şeye ağır gümrük vergileri ve yaptırımlar uygulamaktan başka bir seçeneğim olmayacak. Bu savaş benim başkanlığımda asla başlamazdı. Şimdi bu savaşı bitirelim. Daha fazla can kaybı olmamalı" ifadelerine yer verdi.

"Rus halkını ve Başkan Putin'i seviyorum ancak..."

Trump, mesajında ekonomik yaptırımları devreye sokmaya hazır olduğunun sinyalini verirken, Rusya ile geçmişte kurduğu iyi ilişkileri de hatırlattı.

“Rusya’ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve Başkan Putin ile her zaman iyi bir ilişkim oldu” diyen Trump, ABD’nin müttefiklerine karşı kullandığı ekonomik baskı yöntemlerini Rusya için de hayata geçirebileceğini belirtti.

"Şimdi uzlaşma zamanı"

Trump, İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın oynadığı kritik role de değinerek, "Rusya’nın savaş sırasında 60 milyon kayıp verdiğini ve bizim zaferimize katkı sağladığını unutmamalıyız. Ancak şu an çökmekte olan ekonomisine rağmen Rusya’ya büyük bir iyilik yapacağım. Şimdi uzlaşma zamanı. Bu anlamsız savaşı durdurun” ifadelerini kullandı.