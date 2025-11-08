Trump'tan Senato'ya "Obamacare'i sonlandırın" çağrısı

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare iptal edilerek bu kapsamda sağlık sigorta şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılmasını önerdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve Obamacare olarak adlandırılan sigorta uygulamasını hedef aldı.

Obamacare kapsamında sağlık sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar para aktarıldığını belirten Trump, ancak bu uygulamanın sağlık sistemi için kötü olduğunu savundu.

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçilere yönelik, "Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın." ifadesini kullandı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, 2010 yılında çıkarılan yasayla, devlet destekli sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Ayrıca, özel sigorta şirketlerinin, müşteri seçerken kişilerin gelir durumuna, demografik özelliklerine veya daha önce bir kronik hastalığının olup olmamasına göre ayrım yapması yasaklanmıştı.

