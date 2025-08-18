  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor
Takip Et

Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmeye siyah ceketle geldi. Trump'ın uluslararası görüşmelerde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinden rahatsız olduğu belirtilmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington'daki Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye siyah ceketle geldi. 

Trump'ın siyah ceket giyen Zelenskiy'e 'Bakın, bu hoşuma gidiyor.' diyerek takılması dikkat çekti.

Mart ayında yapılan Trump-Zelenskiy görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymemesi tartışma konusu olmuştu. Yeni görüşmede ise Zelenskiy'nin hazirandaki NATO zirvesinde tercih ettiği tarzda siyah ceket giymesi dikkat çekti.

Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor - Resim : 1

ABD'li yetkililer, Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirtmişti. Bir başka yetkili ise, "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmenin ardından, Trump ile Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Dünya
Trump: 6 ayda 6 savaşı sonlandırdım, bu savaşı durdurmak için buradayım
Trump: 6 ayda 6 savaşı sonlandırdım, bu savaşı durdurmak için buradayım
Trump görüşmesi öncesi Zelenski: Rusya'nın saldırıları gösterişli ve sinsi
Trump görüşmesi öncesi Zelenski: Rusya'nın saldırıları gösterişli ve sinsi
Eski İsrail İstihbarat Şefi'nin ses kayıtları sızdırıldı: Ölen 1 kişi için 50 kişi ölmeli, çocuk olması fark etmez
Eski İsrail İstihbarat Şefi'nin ses kayıtları sızdı: Ölen 1 kişi için 50 kişi ölmeli
İsrail'in harekâtı öncesinde Filistinliler Gazze kentini terk etmeye başladı
İsrail'in harekâtı öncesinde Filistinliler Gazze kentini terk etmeye başladı
Irak basını duyurdu: ABD, Irak’taki en büyük üssünden çekiliyor
Irak basını duyurdu: ABD, Irak’taki en büyük üssünden çekiliyor
Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir gün
Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir gün