Trump'tan Şi'yi güldüren espri: "Bu da Biden"

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Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Trump, selefi Joe Biden'a gönderme yapan bir espri yaptı.

Trump, Biden'ın yerine imza makinesi (Autopen) kullanılan bir tabloyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e göstererek, "Bu da Biden" dedi.

Şi Cinping kahkahalarla güldü

NTV'de yer alan habere göre Trump'ın esprisi karşısında Şi Cinping'in kahkahalarla güldüğü görüldü.

İki lider arasındaki görüşmede yaşanan bu an, ABD ile Çin arasında ticaret, teknoloji ve güvenlik alanlarındaki gerilimlerin devam ettiği bir dönemde dikkat çekti.

Trump ve Şi'nin Washington'daki temaslarında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra ticaret ve ekonomik meselelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.