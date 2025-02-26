Trump’tan skandal video! Hamas’ı dansöz kıyafetiyle, kendini Netanyahu ile Gazze'de tatilde gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ile hazırlanmış skandal bir video paylaştı. Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" şekilde gösterdi. Trump videoda Hamas üyelerine de dansöz kıyafeti giydirdi.

Trump, Truth Social hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video yayımladı. Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor.

Gazze’yi tatil kentine çevirdi

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor. Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

Hamas üyelerine dansöz kıyafeti giydirdi

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor.

Trump kendini Netanyahu ile Gazze'de tatil yaparken gösterdi

Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.