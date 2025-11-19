Trump'tan Suudi Arabistan'a F-35 satışına onay! Kızdıran Cemal Kaşıkçı sorusu

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Suudi ArabistanVeliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı ağırladı. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Riyad'la savunma iş birliğinin genişletilmesi yönünde adımlar attığına yer verildi.

F-35'lerin satışına onay

Açıklamada, Trump ve Bin Salman'ın iki ülke arasındaki "80 yılı aşkın savunma ortaklığını güçlendiren" ve "Ortadoğu'daki caydırıcılığı pekiştiren" tarihi olarak nitelendirilen "Stratejik Savunma Anlaşması"na imza attıkları belirtildi. Trump'ın ayrıca F-35'lerin teslimatını da öngören bir savunma satış paketine onay verdiği ve Suudi Arabistan'a yaklaşık 300 Amerikan tankı satışına yönelik anlaşma sağladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım sözü

Washington ayrıca Suudi Arabistan'ın yatırım taahhütlerini 600 milyar dolardan yaklaşık 1 trilyon dolara çıkartacağını açıkladı.

Riyad'a F-35 satışına yeşil ışık yakılması Washington'ın Ortadoğu politikasına ilişkin önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Savaş uçaklarının satışının Washington’ın "nitelikli askeri üstünlük" olarak tanımladığı, İsrail’in bölgedeki teknolojik üstünlüğünü koruma politikası açısından da bir "test niteliğinde" olabileceği görüşü dile getiriliyor. Şu ana kadar Ortadoğu’da F-35'lere sahip olan tek ülke İsrail'di.

İki ülke ayrıca sivil nükleer enerji iş birliğine ilişkin müzakerelerin tamamlanmasına dair ortak bir deklarasyon imzaladı. Beyaz Saray, bunun uzun vadeli, "milyarlarca dolarlık bir nükleer enerji ortaklığı için" hukuki zemin oluşturacağını belirtti.

Trump: Bin Salman Kaşıkçı cinayetinden haberdar değildi

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti de gündeme geldi. Gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soru yöneltmesi üzerine Trump, yedi yıl önce Washington'ın tutumuyla çelişen ifadeler kullanarak Bin Salman'ın cinayet hakkında "hiçbir şey bilmediğini" iddia etti.

Trump, Kaşıkçı'ya atıfla, "Siz ister sevin ister sevmeyin, pek çok insan bahsettiğiniz beyefendiden haz etmiyordu. Bazı şeyler oldu ancak onun (Bin Salman) olanlardan haberi yoktu ve bu konuyu burada kapatabiliriz" dedi. Trump, ayrıca soruyu soran ABC News muhabirine, "Böyle bir soru sorarak konuğumuzu utandırmanız yersiz" diyerek tepki gösterdi.

Bin Salman ise Kaşıkçı’nın ölümünü öğrenmenin "acı verici" olduğunu ancak hükümetinin "soruşturma için tüm doğru adımları attığını" söyledi. Veliaht Prens, "Böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını sağlamak için sistemimizi geliştirdik. Bu acı verici ve büyük bir hataydı" diye konuştu.

ABD istihbaratı, Veliaht Prens'in Kaşıkçı’nın İstanbul’daki "Suudi Konsolosluğu'nda yakalanması veya öldürülmesi operasyonunu" onayladığı sonucuna varmıştı. Bin Salman, operasyon emrini verdiğini reddetse de ülkenin fiili yöneticisi olarak sorumluluğu kabul etmişti.