Trump'tan "Turkey" esprisi: Erdoğan'ın beni aramasını istemem

ABD Başkanı Donald Trump, hindi fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparken "Turkey" esprisi salonu güldürdü.

Trump'tan "Turkey" esprisi: Erdoğan'ın beni aramasını istemem
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da düzenlenen ABD-Suudi Yatırım Forumu’na katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada ülkesinde Şükran Günü’nün vazgeçilmezi olan hindi (İngilizce: turkey) fiyatları hakkında bazı yorumlarda bulundu.

ABD Başkanı, “Hindi fiyatları düşüşte. Bir düşünün, yüzde 33 diyorum. Ülke olan Türkiye’den (İngilizce: Turkey) bahsetmiyorum. Erdoğan iyi gidiyor. Erdoğan’ın beni arayıp ‘Ben yüzde 33 düşmedim’ demesini istemem. O bizim dostlarımızdan birisi. Dostlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Trump’ın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

ABD’de gıda fiyatları tartışması

ABD’de gıda fiyatları, Şükran Günü yaklaşırken siyasi tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda. Hükümetin uzun süreli kapanması nedeniyle son açıklanan Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yıllık yüzde 3 artış gösterdi.

Bu oran ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Endeksteki ürünlerin yarısından fazlasının yıllık artışı yüzde 3’ü aşması dikkati çekti.

Artan fiyat baskıları sonrası Trump, geçen hafta et, kahve ve muz gibi yüzlerce ithal gıda ürününe koyduğu yüksek tarifeleri geri çekti.

ABD Merkez Bankası ve perakende uzmanları, tüketicilerin bu davranışının genelleştiğini, özellikle hane gelirlerinin baskı altında olduğu kesimlerde market markalarına ve indirimli zincirlere yönelmenin arttığını belirtiyor.

